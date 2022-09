Ballando, Milly Carlucci replica alle polemiche su Montesano: "Mi occupo di fare spettacolo"

La partecipazione di Enrico Montesano alla prossima edizione di Ballando con le stelle - al via da sabato 8 ottobre - ha sollevato un vespaio di polemiche. Molti non mandano giù la visibilità che verrà concessa all'attore, negli ultimi due anni di pandemia noto per le sue posizioni NoVax e NoMask. Uno spazio in prima serata Rai 1 decisamente fuori luogo, a detta di tanti sui social (e non solo), che rischia di fagocitare lo show, oppure di accenderlo - come fa notare qualcuno - a favore dello share.

Le critiche più dure sono state mosse nei confronti di Milly Carlucci, che ogni anno sceglie accuratamente il suo cast, ma la padrona di casa del dance show se le lascia scivolare addosso: "Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta - ha replicato sulle pagine di DiPiù -. Posso dirle che sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana. Lo ringrazio infinitamente per aver accettato. Da tempo sognavo di averlo". La strada per Montesano non sarà comunque in discesa. A Ballando l'attore sarà faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli, che sull'argomento già gli aveva dato una bella strigliata un anno fa, e certamente la giornalista non sarà l'unica a rimetterlo in riga. Sarà questa l'occasione giusta per un pubblico mea culpa?

Alex Di Giorgio con il ballerino gay

A far discutere, ancora prima di iniziare, anche la possibilità che è stata data al nuotatore gay Alex Di Giorgio di avere un partner omosessuale, come richiesto da lui. E' la prima volta che accade nel programma e Milly Carlucci ha spiegato la sua scelta: "Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l'abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l'idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento. Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre".