Le lacrime di Milly Carlucci in diretta a Ballando con le stelle: “Non vedo mio figlio da mesi”

Sempre altera ed elegante, Milly Carlucci si è commossa durante la semifinale di “Ballando con le stelle” vedendo ballare il pugile Daniele Scardina con la madre Mariella durante la prova speciale. Un momento sicuramente emozionante, che però ha toccato in Milly Carlucci ancora più nel profondo, come ha raccontato lei stessa dopo non essere riuscita a nascondere la commozione.

Milly Carlucci si commuove pensando al figlio Patrick

“È stata una puntata davvero emozionate. Mi sono commossa, anche perché, ve lo devo dire, sono tanti mesi che non vedo mio figlio perché è all'estero, c'è il lockdown e non può rientrare in Italia, tutte queste cose qui. Quindi mi commuovono questi abbracci tra madre e figlio”, ha spiegato Milly Carlucci in un video pubblicato sui social.

Patrick Donati, classe 1991, vive e lavora all’estero, dopo essersi laureato a Londra e aver iniziato una carriera nel mondo della finanza nella City.

Una puntata davvero emozionante anche perché sono molti mesi che non vedo mio figlio e mi sono commossa.❤️ #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/7nkqpMDcLi — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 14, 2020

Daniele Scardina e mamma Mariella

Che l’incontro tra il pugile e la madre sarebbe stato un momento speciale si capiva. Scardina non ha mai nascosto di essere legatissimo a mamma Mariella. Sul suo profilo Instagram non si contano le foto in cui compare insieme alla madre, ogni volta accompagnandole con frasi che dimostrano tutto il suo amore e la sua ammirazione. “Sei la donna più forte che conosco. Ci hai cresciuto con amore e principi”, le scriveva in un post per il giorno del suo compleanno, pur essendo lontani. “Non essere con te ora mi fa male ma tutto questo è per noi, per aver tutto ciò che ci è mancato in passato. Io ci sono sempre per te in ogni momento. La mia missione è essere il tuo eroe come tu lo sei stata per me da quando sono nato. Ti amo tanto mamma”.