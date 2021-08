Milly Carlucci e il messaggio dopo le polemiche sull'addio di Raimondo Todaro

Milly Carlucci guarda già al futuro di "Ballando con le stelle" e sembra voler dire l'ultima parola in merito alla questione dell'addio di Raimondo Todaro al suo programma. Dopo i botta e risposta e le polemiche , la conduttrice ha ribadito di essere già andata oltre. "Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini", ha detto la conduttrice un’intervista al settimanale

Per quanto riguarda i prossimi concorrenti, spunta fuori il nome dell'olimpionico Marcell Jacobs come ballerino per una notte. "Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest'anno. Per me è stata un'emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’'estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura".

Milly Carlucci alla ricerca di nuovi ballerini professionisti dopo l'addio di Todaro

"Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo", ha aggiunto Carlucci, ricordando tutte le novità che in questo momento la stanno tenendo occupata: "Sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti". Il caso Todaro quindi è chiuso?