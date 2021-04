Milly Carlucci furiosa per il retweet di Ballando con le stelle: “Fatto intollerabile”. Al via le indagini

Quanto apparso ieri sul profilo Twitter di ‘Ballando con le stelle’ sta comportando conseguenze che preannunciano seri provvedimenti. “Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire”, il retweet decisamente inopportuno e volgare comparso sulla pagina social del programma di Rai Uno.

Immediata la reazione della Rai, che ha sporto denuncia alla Polizia Postale: “La Rai sta procedendo nell’immediato alla denuncia presso la Polizia Postale contro ignoti per accesso non autorizzato e diffamazione al profilo twitter ufficiale del programma Ballando Con le Stelle”, hanno fatto sapere da Viale Mazzini. E Milly Carlucci, conduttrice e autrice del dance show, non ha mancato di far sentire la sua voce, con un tweet prima e con alcune dichiarazioni dopo rilasciate per esprimere tutta la sua indignazione per quanto accaduto e spiegare come funziona la gestione dell'account social del programma.

Milly Carlucci commenta il retweet volgare di ‘Ballando con le stelle’

"Mi è stato segnalato che dall'account Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi”, aveva scritto Milly Carlucci che in seguito ha fatto sapere all'Adnkronos che gli account della Rai durante il periodo di Ballando con le Stelle sono gestiti in collaborazione fra Ballandi (casa di produzione di Ballando), la Rai e il suo team. “Poi rimangono in consegna alla Rai una volta finito il programma”, ha aggiunto: “Non solo. Anche durante la trasmissione il nostro impegno è solo quello di dare dei contenuti a chi in Rai gestisce l'account. Ora la Rai, che ha subito cancellato il retweet, sta facendo indagini”. Infine, la precisazione: “Noi non abbiamo le chiavi di accesso dell'account”.

Ora, dunque, i punti sono due: chi è salvatore@salsaudade? Chi ha ritwittato il suo post? E con quali fini, sapendo che senz'altro la cosa avrebbe creato non pochi problemi all'azienda? Le indagini sono in corso per scoprirlo.