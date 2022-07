Mina Settembre 2: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast, personaggi

Mina Settembre 2 è uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva 2022-2023. Reduce da una trionfale prima stagione, la serie di Rai 1 con Serena Rossi è una trasposizione dei racconti di Maurizio Giovanni. La storia dell’assistente sociale, divisa tra un’esemplare vita professionale e una sfera privata tutta da scrivere, ha appassionato milioni di telespettatori. Scopriamo qualcosa in più sulla seconda stagione, prossimamente in onda.

Quando inizia Mina Settembre 2

La Rai non ha ancora comunicato la data d’inizio di Mina Settembre 2. Sappiamo che le riprese si sono concluse lo scorso 17 maggio. Le puntate potrebbero essere trasmesse tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno. Dato il successo, non è da escludere che la Rai voglia replicare, all’incirca, il periodo di messa in onda della prima stagione (17 gennaio – 24 febbraio).

Mina Settembre 2: numero di puntate

Anche se non vi certezza, è molto probabile che anche la seconda stagione possa essere composta da dodici episodi, trasmessi nel corso di sei puntate; riprendendo in tal modo la struttura della prima annata.

Trama e anticipazioni

Nella seconda stagione di Mina Settembre torneremo a seguire la quotidianità dell’assistente sociale napoletana. Da una parte la sua sfera lavorativa – con la donna sempre intenta ad aiutare i più deboli - dall’altra quella privata. A tal proposito la prima grande anticipazione l’ha fornita lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro: nel corso della seconda annata Mina sceglierà finalmente tra Domenico e Claudio. Indecisa anche sul finire della prima stagione, la protagonista affronterà di petto la difficile scelta. Il materiale di partenza – le storie scritte da Maurizio De Giovani – è ampio e c’è dunque grande curiosità.

Cast e personaggi

Serena Rossi è la certezza di Mina Settembre: l’attrice vestirà ancora i panni dell’assistente sociale, impegnata in un lavoro (e una lotta) quotidiano a favore degli emarginati e dei più deboli. Il cast (e i relativi personaggi) è così composto: Giuseppe Zeno (Domenico Gambardella); Giorgio Pasotti (Claudio De Carolis); Valentina D'Agostino (Titti Ferrari D'Aragone); Christiane Filangieri (Irene). Nel corso della prima stagione abbiamo visto inoltre Nando Paone, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Ruben Rigillo, Susy Del Giudice, Francesco Di Napoli, Primo Reggiani, Massimo Wertmüller, Rosalia Porcaro, Marina Confalone. Ma non è tutto, perché la seconda stagione potrà contare su due new entry di lusso: Antonia Liskova, nel ruolo di un’eccentrica analista e Marisa Laurito, attesissima nei panni della zia di Mina.

Dove vedere Mina Settembre 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di Mina Settembre andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.