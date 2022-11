Mina Settembre 3 si farà? Anticipazioni, indiscrezioni, quando esce

L’ultima puntata di “Mina Settembre 2” è andata in onda il 6 novembre su Rai 1. Grande il riscontro del pubblico, che ha dimostrato ancora una volta di gradire tantissimo la serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. Si farà, dunque una terza stagione? E, in caso di risposta affermativa, quando verrà trasmessa? Leggiamo tutte le cose da sapere sul futuro di “Mina Settembre”.

Mina Settembre: la terza stagione ci sarà?

La certezza di questo inizio di stagione televisiva si chiama “Mina Settembre”. Dopo il successo ottenuto con la prima stagione, c’erano attesa e curiosità per il ritorno dell’assistente sociale napoletana. Il gradimento del pubblico non solo è stato confermato, ma ha superato le più rosee aspettative e il programma si è posizionato più volte al primo posto nella classifica auditel settimanale. Trasmessa 6 novembre, l’ultima puntata stagionale di “Mina Settembre” ha superato i 5 milioni di telespettatori e ha donato a tutti i fan emozioni e qualche colpo di scena. Cosa ne sarà di Olga, adesso che è malata? Mina adotterà davvero la giovane Viola?

La domanda del pubblico circola ormai da diverse settimane, ma con la conclusione della seconda stagione si rafforza ulteriormente: “Mina Settembre 3” si farà? La risposta è: assolutamente sì.

La Rai non si priverebbe mai di un fiore all’occhiello come “Mina Settembre” e le sceneggiature per le nuove puntate sono in fase di scrittura.

Tirato il sospiro di sollievo d’obbligo, bisogna però aggiungere che i tempi di attesa saranno comunque inevitabili. Considerando che le riprese potrebbero svolgersi tra la primavera e l’estate del 2023, per vedere le nuove puntate della serie bisognerà dunque attendere il 2024, anche se date precise non ce ne sono. Non ci è ancora dato sapere se le puntate saranno ancora una volta sei o se verranno ridotte a quattro. Molto dipende dallo sviluppo delle sceneggiature e dagli impegni degli attori.

Serena Rossi è ovviamente il cuore della serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, e tornerà dunque a vestire i panni dell’assistente sociale. Confermato a grandi linee il cast, le new entry saranno tutte da scoprire, ma il ritorno di Ludovica Nasti – che abbiamo visto nel ruolo di Viola – sembra più che probabile.