Mina Settembre, le anticipazioni di domenica 26 giugno

A partire dalle 21.25, domenica 26 giugno Rai 1 vanno in onda due episodi di Mina Settembre, la serie interpretata da Serena Rossi: 'Amare è lottare' e 'Solitudine'. Nel corso della serata vediamo il piccolo Diego e l’anziana Livia, ma ci saranno anche novità sulle ricerche di Mina riguardanti l’ex amante del padre. Di seguito le anticipazioni della serata.

Mina Settembre: le trama della puntata di domenica 26 giugno

La serie televisiva con Serena Rossi va generalmente in onda con due episodi settimanali. Nel corso delle ultime due domeniche, il palinsesto di Rai 1 ha subito lievi modifiche rispetto alla programmazione inizialmente prevista: il 12 e il 19 giugno sono stati trasmessi singoli episodi della serie, seguiti rispettivamente da una puntata di Porta a Porta dedicata alle elezioni e da uno speciale Tg1 su Lucio Dalla. Domenica 26 giugno Mina Settembre riprende la sua abituale programmazione con la messa in onda di due episodi. Il primo è 'Amare è lottare'. Tramite Rudy, Mina e Domenico vengono a conoscenza della storia del piccolo Diego Bassir, italo-marocchino: dopo che la madre Vanessa è scappata con un altro uomo, il bambino è rimasto con il papà, Ahmed. Quando quest'ultimo viene arrestato per aver difeso, da alcuni teppisti, il figlio e sé stesso, Rudy ha cominciato a prendersi cura di Diego: il bambino è successivamente affidato ai nonni, che vorrebbero portarlo in Marocco contro la sua volontà. Mina farà di tutto per aiutare il piccolo. Il titolo del secondo episodio è 'Solitudine'. Mina aiuta una donna anziana di nome Livia, che non esce di casa da tempo immemore ed è un'accumulatrice compulsiva di oggetti. Con l’aiuto delle sue amiche, l’assistente sociale prova ad aiuta la donna: dopo molti capricci e tentennamenti Livia accetta. In presenza delle amiche, Titti ricorda la sua prima esperienza sessuale, avuta con un uomo molto più grande di lei e sposato. Mina comincia seriamente a sospettare che sia stata proprio lei l'amante di suo padre.

Dove vedere la quarta puntata di Mina Settembre (domenica 26 giugno)

La quinta puntata di Mina Settembre va in onda domenica 26 giugno alle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.