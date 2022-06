Mina Settembre, le anticipazioni della sesta puntata

Sesto appuntamento con le repliche estive di Mina Settembre. Nei due episodi trasmessi domenica 3 luglio su Rai 1 alle 21.25, vediamo le storie di Michele che, agli arresti domiciliari, vorrebbe partecipare al funerale di un suo amico, e di Arianna, che dopo aver accusato Domenico di abusi, fa emergere – nel centro estetico dove lavora - un tremendo scenario. Leggiamo le anticipazioni della puntata.

Mina Settembre: le trama della puntata di domenica 3 luglio

Nell’episodio dal titolo 'La vita è un morso' Mina si occupa della vicenda di Michele, un uomo da tre anni agli arresti domiciliari che vorrebbe partecipare al funerale di un suo caro amico, vittima di una fatale malattia. Non avendo parentele con il defunto, l'assistente sociale lo aiuta a partecipare alle esequie. Intanto avviene un chiarimento tra Titti e Mina, dopo l'equivoco riguardante la foto del padre. Mina chiede a Domenico di partecipare a una cena a quattro con Claudio e Giada, ma l'uomo continua a essere perplesso, credendo che lei possa ancora provare qualcosa per il suo ex. Il titolo del secondo episodio della serata è 'Un giorno brutto'. Irene allerta Mina perché per errore si sono scambiate le proprie agende. Mina si imbatte in una ragazza di nome Arianna, che accusa Domenico di averla sessualmente molestata. Il ginecologo afferma che aveva visto la ragazza pochi giorni prima per una prescrizione e che, allontanatosi dalla propria stanza, Arianna era andata via con la ricetta. Mentre Domenico è preso di mira da diverse persone, grazie a Carmela, la madre di Arianna, l'assistente sociale inizia a scoprire la verità. Prima sente parlare di Christian, fidanzato della ragazza, poi di una certa Maria Pia, proprietaria del centro estetico dove lavora Arianna. Qui emerge una terribile realtà.

Dove vedere la sesta puntata di Mina Settembre (domenica 3 luglio)

La sesta puntata di Mina Settembre va in onda domenica 3 luglio alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.