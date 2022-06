Mina Settembre, le anticipazioni della terza puntata

A partire dalle 21.25, domenica 12 giugno Rai 1 ripropone la terza puntata di Mina Settembre, serie di successo interpretata da Serena Rossi. Nel quinto e nel sesto episodio l’assistente sociale si occupa dei casi di Lucia e di Pasquale, mentre emergono nuovi particolari sulla misteriosa ex amante del padre. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Mina Settembre: le trama della puntata di domenica 12 giugno

Il terzo appuntamento con le repliche di Mina Settembre ci offre due episodi della serie, il quinto e il sesto. Si comincia con “Onora il padre”. Mia e Domenico fanno visita a Lucia, una donna rimasta incinta (in Belgio) tramite inseminazione artificiale. Single, disoccupata e in attesa di sfratto viene messa alle strette dalla banca che, a dispetto delle promesse, non le sospende il mutuo da pagare: tra i responsabili della vicenda ci sarebbe Max, il compagno di Titti. Intanto emergono nuovi particolari sulla foto ritrovata da Mina: durante una commemorazione per il padre la donna nota diversi mazzi di fiori uguali a quello che nella fotografia aveva l’amante del genitore. A quel punto Mina sospetta di Adriana Rispoli. Il secondo episodio della serata è “Andare avanti”. Pasquale Coppola è un senzatetto con problemi d'alcolismo. Tempo fa era amico del padre di Mina, ma dopo un incidente che causò la morte dei suoi cari, cadde in profonda depressione, perdendo tutto. L’uomo si rifiuta di tornare al centro d'accoglienza in cui era ricoverato perché maltrattato da qualcuno: Mina crede che il responsabile sia l’infermiere Giuseppe Varriale, ma le cose non stanno esattamente così.

Dove vedere la terza puntata di Mina Settembre (domenica 12 giugno)

La terza puntata di Mina Settembre va in onda domenica 12 giugno alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.