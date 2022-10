Mina Settembre, le anticipazioni di questa sera

Quinto appuntamento stagionale con “Mina Settembre”, in onda in prima serata su Rai 1. L’assistente sociale torna a Procida dal fratello Gianluca e ha a che fare con una famiglia che nasconder tensioni e segreti passati. Spazio poi per il caso di Viola, una ragazza in cerca della sua madre biologica; nell’aiutarla Mina si mette nei guai. Intanto emerge un segreto riguardante Olga e Rosa.

Mina Settembre, le anticipazioni del 30 ottobre

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Non si scappa", vediamo Mina ritornare a Procida. Gianluca, che la protagonista ha scoperto essere suo fratello, è innamorato di una ragazza, figlia di Juliette, proprietaria del B & B. Il ragazzo è teso per il ritorno dell'ex marito di Juliette, un ex tossicodipendente. Quello che prima era un nucleo familiare felice si può tramutare in un contesto carico di tensioni e litigi. Mina prova a scavare nel passato della famiglia per capire cosa si cela dietro tanti malumori e, al contempo, fa una scoperta riguardante proprio Gianluca.

Nel successivo episodio, "La Sibilla Cumana", Mina Settembre si occupa della problematica Viola, una giovane alla ricerca della madre biologica. L'assistente sociale la aiuta in tutti i modi ad aiutarla e si mette alla ricerca della madre della ragazza. Un'indagine, però, che rischia di portarle qualche problema.

Su altri fronti, assistiamo a delle incomprensioni tra Titti e Giordano: quest'ultimo ha scoperto che Max ha saputo dello stato interessante della donna e che il figlio potrebbe essere proprio dell'ex di Titti. Irene si accorgerà invece di provare interesse per Luigi Abbamondi, anche se i sentimenti non le permettono di essere in pace con sé stessa.

Nel frattempo Mina fa un'incredibile scoperta tramite un servizio del tg: Olga e Rosa sono sedute al bar, insieme. Ma perché tenerlo nascosto?

Dove vedere Mina Settembre (domenica 30 ottobre 2022)

Le quinta puntata stagionale di Mina Settembre va in onda domenica 30 ottobre su Rai 1. Le puntate della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.