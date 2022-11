Mina Settembre, questa sera l'ultima puntata: le anticipazioni

Il sesto appuntamento stagionale con “Mina Settembre” sancisce la conclusione della seconda stagione della serie con Serena Rossi. I numerosi telespettatori assisteranno a due episodi finali ricchi di storie e personaggi: Mina rischia il posto di lavoro per aver rintracciato la madre di Viola; l’imminente matrimonio di Titti subisce un imprevisto e Olga – tornata a casa – ha qualcosa da nascondere.

Mina Settembre, le anticipazioni del 6 novembre

Il primo episodio della serata ha come titolo "With a Little Help From My Friends” (citazione di una canzone dei Beatles) e vede una Mina Settembre in difficoltà: l’aver contattato la madre biologica di Viola (ragazza che abbiamo visto nella scorsa puntata) comporta la sospensione dalla professione di assistente sociale. La protagonista ha subìto la denuncia da parte della donna e deve abbandonare il consultorio. Domenico a questo punto si mobilita in prima persona e prova ad avere un colloquio sano e costruttivo con la madre della giovane, in modo da ottenere il ritiro della denuncia e l’imminente reintegro lavorativo di Mina

Il secondo episodio – e dodicesimo stagionale – chiude la seconda stagione dell’amata serie. Il titolo è “Andare e vedere”. C’è grande fermento per le nozze di Titti. I preparativi hanno bisogno soltanto del tocco finale e il grande giorno è finalmente arrivato. Le amiche sono felici per Titti, ma accade qualcosa di strano a spostare gli equilibri. A mettere maggiore incertezza al quadro generale ci pensa Olga: tornata a casa dopo un bel po’ di tempo, racconta delle storie che proprio non stanno in piedi. Cosa ha da nascondere? Mina inizia ad indagare.

Dove vedere Mina Settembre (domenica 6 novembre 2022)

Le sesta e ultima puntata stagionale di Mina Settembre va in onda domenica 6 novembre su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.