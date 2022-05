Mina Settembre, le anticipazioni della seconda puntata (5 giugno 2022)

Domenica 5 giugno Rai 1 ripropone la seconda puntata di Mina Settembre. La serie, tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni e interpretata da Serena Rossi, presenta casi di ragazzi con disagi familiari: assistente sociale, la protagonista fa di tutto per aiutarli, mentre lei stessa è alle prese con grattacapi sentimentali e misteri sul padre scomparso circa un anno fa. Di seguito la trama del terzo e del quarto episodio.

Mina Settembre: le trama della puntata di domenica 5 giugno

Secondo appuntamento con le repliche di Mina Settembre. Il primo episodio della serata ha come titolo “Il pappice e la noce”. Mina si occupa del caso di un Thomas, un talento della musica. I familiari del ragazzo sono in prigione e lui stesso comincia a frequentare dei rapinatori. L’assistente sociale chiede aiuto a Susy per introdurre il giovane nel mondo dello spettacolo e incidere le sue canzoni. Intanto Mina è ancora fortemente divisa tra due uomini: né Claudio, il marito, né Domenico, il ginecologo, hanno intenzione di arrendersi. Il titolo del secondo episodio proposto è “Ansia da prestazione”. Irene chiede aiuto alla sua amica Mina: da quando frequenta Marika suo figlio Gianluca sembra aver preso una cattiva strada. Sgarbato e poco attento con il denaro, il ragazzo confessa a Mina che alla base dei suoi attuali cambiamenti c’è la situazione complicata che Marika è costretta a sostenere. L’assistente sociale comincia ad indagare con l’aiuto di Claudio; e, nel frattempo, fa una significativa scoperta sulla foto che ritrae il padre scomparso in compagnia di una misteriosa donna.

Dove vedere la seconda puntata di Mina Settembre (domenica 5 giugno)

La seconda puntata di Mina Settembre va in onda domenica 5 giugno alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.