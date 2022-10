Mina Settembre, le anticipazioni di questa sera

Nella terza puntata stagionale, Mina Settembre riceve due proposte da parte di Claudio: avere un figlio con lei e fare insieme un viaggio in barca a vela. Per la donna sarà l’occasione di prendere importanti decisioni. L’assistente sociale torna intanto a Procida, dove si ritrova ad approfondire la strana vicenda di un uomo e di suo figlio. Leggiamo le trame dei due episodi in onda questa sera su Rai 1.

Mina Settembre, le anticipazioni del 16 ottobre

Il primo episodio della serata ha come titolo “Cosa resta di noi”. Mina torna a Procida, dove aveva non molto tempo fa trascorso le vacanze estive in compagnia di Gianluca. Nello specifico si reca proprio nello stesso bed & breakfast dove aveva alloggiato con il fratello. Qui si ritrova ad indagare su uno strano personaggio che, insieme al figlio, ha qualcosa da nascondere. La protagonista è particolarmente impegnata anche sul piano sentimentale: Claudio le comunica il suo desiderio di avere un figlio. L’assistente sociale comincia ad avere dei dubbi sull’ipotesi di restare incinta, ma, forse, è proprio il ritorno di fiamma con l’ex che mette in guardia la donna. Intanto il Generale sostiene di aver visto Olga a Napoli. Nel secondo episodio (il sesto stagionale), dal titolo “Sorprese”, Mina deve far fronte ad una inaspettata proposta di Claudio: accantonare per un po’ di tempo la sua attuale vita e partire insieme in barca a vela.

Questa richiesta accende in modo ancora più forte le perplessità della donna nei confronti del suo rapporto. Nel frattempo, però, il lavoro incombe: una persona cara a Mina rischia di finire in una casa famiglia. L’assistente sociale non perde tempo e si muove in prima persona per aiutarlo.

Dove vedere Mina Settembre (domenica 16 ottobre 2022)

Le terza puntata stagionale di Mina Settembre va in onda domenica 16 ottobre su Rai 1. Le puntate della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.