Mina Settembre, le anticipazioni di questa sera

Siamo giunti al quarto appuntamento stagionale con ?Mina Settembre?. I due casi della serata riguardano una ragazzina che non si riconosce nel proprio sesso biologico e il tuttofare del consultorio, che ha qualcosa da nascondere. L?assistente sociale si troverà a trascorrere molto tempo con Domenico: la passione è destinata a riaccendersi? Leggiamo le trame dei due episodi in onda questa sera su Rai 1.

Mina Settembre, le anticipazioni del 23 ottobre

Nel primo episodio serale, dal titolo "Angioletta", Mina Settembre deve occuparsi di un caso complesso, quello di Angioletta, una giovane che deve fare i conti con una disforia di genere. Questa condizione le sta rendendo la crescita particolarmente complicata e, in più, non sa come comportarsi nei confronti del prossimo. Nel frattempo Max, scoperta la gravidanza Titti, fa con la sua compagna un particolare incontro. L?uomo inizia seriamente a pensare di essere il padre del bambino che Titti porta in grembo.

Il secondo episodio serale (e ottavo stagionale) è ?Il Genio?. Il tuttofare del consultorio dove Mina Settembre opera si rompe un braccio ed è costretto ad una operazione. Le pratiche per sottoporsi all?intervento necessitano di carte e documenti che l?uomo sembra non avere. Il personaggio ha dunque qualcosa da nascondere: chi è veramente? Per aiutarlo e scongiurare guai burocratici, l?assistente sociale si reca a Taranto. Ad accompagnarla ci sarà Domenico. Sul finire dalla puntata della scorsa domenica, Mina aveva deciso di troncare definitivamente il suo rapporto con Claudio. Il riavvicinamento a Mimmo si era però presentato più complesso del previsto: che questa trasferta salentina possa rappresentare un nuovo inizio?

Dove vedere Mina Settembre (domenica 23 ottobre 2022)

Le quarta puntata stagionale di Mina Settembre va in onda domenica 23 ottobre su Rai 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili, in live streaming che on demand, sulla piattaforma RaiPlay.