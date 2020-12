Striscia la notizia, l'ex inviato Mingo è stato condannato

Un anno e due mesi di reclusione per l'ex inviato del tg satirico di Canale 5 per i reati di truffa, falso e diffamazione

A quattro anni dall'apertura delle indagini, il Tribunale di Bari ha condannato alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione Domenico De Pasquale - in arte Mingo - e sua moglie Corinna Martino (amministratore unico della Mec Produzioni Srl di cui il marito era socio) per i reati di truffa, falso e diffamazione.

L'ex inviato barese di Striscia la Notizia avrebbe truffato Mediaset con la complicità della compagna, facendosi pagare alcuni servizi relativi a fatti inventati ma spacciati per veri e facendosi rimborsare costi non dovuti per figuranti e attori. Gli imputati - fa sapere l'Ansa - sono stati ritenuti responsabili di quattro truffe relative ad altrettanti falsi servizi realizzati per il tg satirico di Antonio Ricci, andati in onda tra il 2012 e il 2013. Per altri tre episodi è stata dichiarata la prescrizione, come per le presunte simulazioni di reato, e per altre tre truffe e una contestazione di calunnia, il Tribunale ha assolto nel merito gli imputati "perché il fatto non sussiste".

Mingo è stato condannato anche per aver diffamato, nel 2015, gli autori di Striscia la Notizia, accusandoli di essere gli "ideatori dei falsi servizi". Alle costituite parti civili, Mediaset, Antonio Ricci e altri nove tra autori e produttori della trasmissione, gli imputati dovranno risarcire i danni. Per quattro persone, inoltre, il Tribunale ha disposto la trasmissione alla Procura dei verbali delle dichiarazioni rese durante il processo per procedere nei loro confronti per falsa testimonianza.

Per questo scandalo, esploso nel 2015, venne licenziato in tronco da Striscia anche Fabio De Nunzio, spalla di Mingo, che fin dall'inizio ha rivendicato la sua innocenza. Solo 3 anni dopo, però, le indagini gli diedero ragione, risolvendo così il contenzioso con il programma e il suo patron Antonio Ricci, che di fatto, però, non gli ha mai più riaperto la porta.