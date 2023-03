Minnie Minoprio è la “Sex Bomb” di questa edizione di The Voice Senior

È il momento di scegliere un vincitore nella serata della finale di The Voice Senior su Rai 1. Nell’ultima puntata della terza edizione del talent show musicale condotto da Antonella Clerici dedicato ai concorrenti “over” non mancano volti conosciuti, da Marco Rancati al mitico Ronnie Jones (grande esibizione per lui) fino a Minnie Minoprio. La showgirl, ballerina e sex symbol degli anni Settanta si conferma tale anche nel 2023: presentatasi subito come la “queen” di questa terza edizione di The Voice Senior, anche in occasione della finale Minnie non si è certo tirata indietro e ha portato sul palco l’iconica “Sex Bomb” di Tom Jones.

Minnie Minoprio la “sexy lady”

“Già dalla prima puntata mi avete dato questa etichetta di sexy lady”

Il ritorno di Minnie Minoprio sulle scene a 80 anni è stato indubbiamente un tuffo nel passato per tutti, stupiti nel vedere la soubrette, modella e in generale sex symbol degli anni Settanta ancora così grintosa sul palco. Minnie si è presa la scena anche in finale cantando “Sex Bomb” – una scelta quasi a tema con questa “etichetta” accettata dalla giuria – e coronando al meglio il suo percorso al The Voice Senior con un’altra grande performance. Tanta voce ma anche tanta azione, entusiasmo ed energia: Minnie si dimentica dell’anagrafe (“L’età non conta”) e si dice contenta di essere la più “senior” delle donne presenti alla finale del talent, un’esperienza che rifarebbe senza alcuna esitazione.

The Voice Senior: i concorrenti della finale

Prendono parte alla finale di The Voice Senior (aperta dalla super-ospite Fiorella Mannoia) dodici cantanti: tre talenti per ogni squadra, capitanata da un giudice. Clementino proprio con Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Alex Sure, Loredana Bertè con Aida Cooper, Lisa Manosperti e Ronnie James, Gigi D’Alessio con Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi, mentre i Ricchi e Poveri contano su Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi.