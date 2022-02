Gf Vip, Miriana Trevisan vede un fantasma e ci parla: "Piacere spirito"

“C’è un’entità qua ragazzi" con queste parole Miriana Trevisan annuncia la sua visione notturna spaventando tutti i vipponi che dividono la camera con lei.

Che Miriana avesse una sensibilità speciale è cosa nota, ma la scorsa notte ha veramente sconvolto gli altri inquilini della casa. Jessica, Sophie e Nathalie hanno sentito Trevisan parlare da sola e quindi le hanno chiesto cosa stesse succedendo.

“C’è un’entità qua ragazzi, piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!". Caldonazzo dunque le ha chiesto maggiori informazioni sulla sua visione e Miriana ha confessato di avere dei poteri: "Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì".