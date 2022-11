La Rai dice no a "Miss Italia" (all'interno de "I Fatti Vostri"): il duro sfogo di Patrizia Mirigliani

Niente ritorno in Rai per Miss Italia. Ad annunciarlo è stata Patrizia Mirigliani, patron dello storico concorso di bellezza, che non ha nascosto una certa amarezza. "Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all'interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1, sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone" dice Mirigliani parando con Adnkronos che precisa come il programma in cui era stata pensata la finale fosse I Fatti Vostri di Rai2.

"Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con o valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza", ha accusato Mirigliani. E ancora: "Tante nostre ragazze sono oggi impegnate nel mondo della tv e della Rai in particolare, oltre che nel cinema, nel teatro, nella moda e persino nel giornalismo e nella politica. Mi vengono in mente, ad esempio, i nomi di Mara Carfagna e di Monica Maggioni…". Al momento non è ancora chiaro dove andrà in onda l'edizione 2022 di Miss Italia ("Stiamo valutando altre opportunità") ha aggiunto Patrizia Mirigliani, sicura che nessuno fermerà Miss Italia, "concorso di bellezza che in 83 anni ha raccontato la storia del Paese".



Mirigliani ha definito il concorso come "un rito emblematico della femminilità nazionale, un fenomeno sociale, una manifestazione per famiglie ed il sogno di tante giovani donne. 'Miss Italia' appartiene da sempre alla cultura del Paese ed è un appuntamento che fa parte dell’immaginario collettivo e dell’identità nazionale, poiché riesce a raccontare in maniera semplice e diretta la storia di ragazze comuni che per qualche giorno salgono alla ribalta avviandosi poi, forti di questa esperienza, incontro alla loro carriera e alla loro vita".

Infine: "Ha sempre saputo interpretare e a volte anticipare i cambiamenti, trasformandosi e rinnovandosi. La percezione della bellezza nel nostro Paese oggi purtroppo è cambiata, la bellezza è sotto attacco", ha concluso.