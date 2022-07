Miss Marple: chi è, libri, film, serie televisive

Questa sera su La7 va in onda “C'è un cadavere in biblioteca”, primo episodio della serie Miss Marple, versione 2004. Un’opportunità di approfondire la storia del personaggio creato da Agatha Christie: i romanzi e i racconti, i film e le versioni televisive. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sull’amata investigatrice.

Miss Marple: chi è

Il suo nome completo è Miss Jane Marple. Tra i personaggi più amati nati dall'inimitabile penna di Agatha Christie, è presente in dodici dei suoi romanzi e in venti racconti. Fece il suo esordio assoluto nel 1930 in Miss Marple e i tredici problemi (raccolta di racconti) e in La morte nel villaggio (romanzo). La giallista dichiarò che per la Marple si ispirò ad una sua zia: una donna che si dedica ad attività proprie di una pacata signora inglese perbene: cucinare dolci, bere tè con le amiche, il giardinaggio ecc. Non ama nulla, però, quanto la natura umana: eccezionale osservatrice, è in grado di risolvere complicati casi di crimini.

I film e la prima serie televisiva

Dalle opere di narrativa sono stati tratti innumerevoli adattamenti cinematografici e televisivi. La prima opera cinematografica di rilievo in cui appare il personaggio di Miss Marple è “Assassinio sul treno”, del 1961. Margaret Rutherford è talmente convincente nei panni dell'investigatrice che riprende il ruolo anche nei successivi 'Assassinio al galoppatoio' e 'Assassinio sul palcoscenico': curiosamente, nei rispettivi romanzi della Christie il protagonista è Hercule Poirot, sostituita sul grande schermo dalla Marple. Da segnalare 'Assassinio allo specchio&', film del 1980 nel quale Miss Marple è interpretata dalla signora in giallo per eccellenza: Angela Lansbury. La prima Miss Marple televisiva è invece Joan Hickson, protagonista di una serie realizzata per la BBC. A partire dal 1983, eccetto due episodi della fase iniziale, la Hickson veste i panni dell'investigatrice fino al 1992.

Miss Marple (serie televisiva 2004)

La nuova serie di Miss Marple è trasmessa in Gran Bretagna dal 2004 sul canale ITV. La fiction è composta da sei stagioni, ognuna con quattro puntate (eccetto l'ultima, che ne ha soltanto tre). Più che episodi sono dei veri e propri piccoli film. Il ruolo della protagonista è stato coperto nelle prime tre stagioni da Geraldine McEwan e nelle successive tre da Julia McKenzie. I titoli degli episodi-film sono:

Stagione 1 (2004-2005 ): C'è un cadavere in biblioteca; Omicidio al vicariato; Istantanea di un delitto; Un delitto avrà luogo.

Stagione 2 (2006): Addio, Miss Marple; Il terrore viene per posta; Sento i pollici che prudono; Un messaggio dagli spiriti.

Stagione 3 (2007): Miss Marple al Bertram Hotel; Le due verità; Verso l'ora zero; Nemesi.

Stagione 4 (2009): Polvere negli occhi; È troppo facile; Giochi di prestigio; Perché non l'hanno chiesto a Evans?

Stagione 5 (2010-2011 ): Un cavallo per la strega; Il segreto di Chimneys; Il geranio azzurro; Assassinio allo specchio.

Stagione 6 (2013): Miss Marple nei Caraibi; La follia di Greenshaw; Nella mia fine è il mio principio.

A seconda delle stagioni e dal periodo questa serie è stata trasmessa in Italia da molto emittenti: Rai,1DIVA Universal, Rai Movie, Fox Crime e Sky Investigation, La7.