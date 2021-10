Perché Mediaset ha sospeso Mystery Land, il programma con Aurora Ramazzotti e Alvin

Mistery Land è stato sospeso. Dopo solo due puntate trasmesse nella prima serata di Italia 1, il nuovo programma di condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti è stato cancellato dai palinsesti alla luce dei deludenti risultati in termini di share. 782.000 telespettatori pari al 4% di share per il debutto del 4 ottobre, 581.000 e il 2.8% nel secondo di lunedì 11 ottobre: questi i numeri che hanno indotto Mediaset a interrompere la messa in onda della trasmissione che intendeva raccontare un viaggio tra storia e fenomeni paranormali.

"Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata" ha fatto sapere l’azienda che intende revisionarne l’assetto e proporlo nuovamente al pubblico, considerando che ci sono puntate già pronte e registrate. "Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula", assicurano. Quando, però, non è dato sapere.