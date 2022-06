Modalità aereo, stasera su Rai 1 il film con Paolo Ruffini: trama e cast

Modalità aereo va in onda oggi, 29 giugno, alle 21.25 su Rai 1. Diretta da Fausto Brizzi, la commedia vede il l’arrogante imprenditore Diego in volo verso l’Australia. Purtroppo per lui ha dimenticato il cellulare nella toilette dell’aeroporto. Segue la vendetta ad opera di due inservienti delle pulizie che l’uomo aveva da poco mancato di rispetto. Scopriamo qualcosa in più su questo film.

Modalità aereo: cast e trama

Modalità aereo è una commedia uscita nelle sale italiane nel febbraio del 2019. Si tratta del primo film di Fausto Brizzi uscito dopo l'archiviazione della Procura dello scandalo sessuale che lo ha coinvolto. Il regista firma anche la sceneggiatura insieme a Herbert Simone Paragnani e Paolo Ruffini. Quest'ultimo veste i panni del protagonista: un dongiovanni punito dal destino e poi in grado di prendersi delle rivincite. Tra i co-protagonisti troviamo Lillo, Dino Abbrescia, Violante Placido e Caterina Guzzanti. Da segnalare l'apparizione di Sabrina Salerno nei panni di sé stessa. La storia vede il ricco imprenditore vinicolo Diego Gardini in aereo, diretto verso la lontana Australia.

Per sua sfortuna dimentica il cellulare nella toilette dell’aeroporto: a ritrovarlo sono Ivano e Sabino, inservienti delle pulizie che poco prima Gardini aveva trattato male. I due riescono ad attingere alle sue carte di credito, ma anche ad accedere ai suoi profili social: la reputazione dell’arrogante imprenditore è rovinata e il suo patrimonio scialacquato. Cacciato di casa dalla moglie e rimpiazzato dal cugino Lorenzo nella sua attività lavorativa, al suo ritorno in Italia Diego è sull’orlo della disperazione. A sorpresa, stringe però un patto (e un’amicizia) con Ivano e Sabino: i tre hanno un piano geniale per ribaltare la situazione e rendere migliori le proprie vite.

Dove vedere Modalità aereo stasera in tv (mercoledì 29 giugno)

Il film Modalità aereo va in onda oggi, 29 giugno, su Rai 1 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.