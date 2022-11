Monarch - La musica è un affare di famiglia, stasera la prima puntata: le anticipazioni

Oggi, 23 novembre, comincia su Sky Serie una nuova serie televisiva: “Monarch - La musica è un affare di famiglia”. Al centro della narrazione ci sono i Roman, la prima famiglia americana della musica country. Tra gli attori, la celebre Susan Sarandon è affiancata da Anna Friel, Trace Adkins e Joshua Sasse.

Monarch - La musica è un affare di famiglia: le anticipazioni

Gli Stati Uniti e la musica country: una storia d’amore. Un genere musicale che nel vecchio continente non ha mai davvero sfondato, ma che rappresenta per gli Stati Uniti una sorta di Bibbia, un moto dell’anima. Uno stato come il Texas è particolarmente ancorato a tradizioni e valori di tempi passati ed è proprio qui che si svolge la nuova serie “Monarch - La musica è un affare di famiglia”, in onda su Sky Serie a partire da mercoledì 23 novembre in prima serata, con i primi due episodi.

La serie segue la famiglia dei Roman. Tutto prende vita partendo da Dottie Cantrell Roman, vera icona della musica country. Insieme al marito Albie, la donna ha dato il via ad un piccolo impero.

Ma non tutto fila liscio e tra segreti e bugie, le tensioni sono pronte a manifestarsi.

Pur di portare avanti la tradizione di famiglia l’erede naturale Nicky sarà disposto a tutto e inizierà, in quel momento, uno scontro tra fratelli. Nicky, Luke - CEO della Monarch Records - e la sorella minore Gigi, che reclama parte dei ricavi della dinastia.

La prima stagione di "Monarch" è formata da 11 episodi e vede un cast capeggiato da Susan Sarandon (che appare però soltanto in quattro episodi), dal cantante Trace Adkins e da molti giovani attori: Anna Friel, Joshua Sasse, Beth Ditto, Meagan Holder.

Creata da Melissa London Hilfers, la serie è una produzione Fox Entertainment.



Dove vedere “Monarch” (23 novembre 2022)

La prima puntata di “Monarch - La musica è un affare di famiglia” va in onda mercoledì 23 novembre a partire dalle 21.15 su Sky Atlantic (canale 112). La serie è inoltre visibile su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.