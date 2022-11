Dal Paradiso delle Signore a La Vita in Diretta, i programmi sospesi o ridotti su Rai1 per i Mondiali di calcio

Rai1 cambia momentaneamente la sua programmazione per far spazio alle partite dei Mondiali di calcio in Qatar che si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Sulla rete ammiraglia andranno in onda 39 partite delle 64 previste (le altre saranno trasmesse da Rai2 e Rai Sport), di cui 17 in onda durante la fascia pomeridiana che subirà così delle variazioni.

Mondiali su Rai1, sospeso Il Paradiso delle Signore

Otto sono le partite che, dal lunedì al venerdì, Rai1 trasmetterà negli orari occupati da Il Paradiso delle Signore e da La Vita in Diretta. La soap andrà quindi regolarmente in onda fino a lunedì 28 novembre, ma da martedì 29 - con i match delle 16 - sarà sospesa per tornare direttamente lunedì 12 dicembre, nell'ultima settimana di gioco dei Mondiali che non avranno più gare pomeridiane dal lunedì al venerdì.

Quanto a La Vita in Diretta, invece, nella prima settimana dei Mondiali partirà come sempre alle 17.05 chiudendo però con circa mezz’ora d’anticipo, alle 18.10. Spazio, dunque, a L'Eredità e al Tg1 ridotti per far spazio alle partite serali delle 20. Il programma di Alberto Matano, inoltre, verrà sospeso per tutta la settimana dal 28 novembre al 1° dicembre, mentre in quella successiva andrà in onda soltanto mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre. La regolare programmazione tornerà così lunedì 12 dicembre.

Mondiali su Rai1, cosa cambia nel weekend

Tra sabato e domenica sono previste nove partite. Da sabato 19 novembre, Italia Sì di Marco Liorni verrà anticipato alle 14, mentre Domenica In andrà in onda in forma ridotta il 20 novembre per lasciare spazio alla prima partita dei Mondiali alle ore 17 Qatar-Ecuador. Il programma di Mara Venier salterà la puntata del 27 novembre e tornerà in forma ridotta il 4 e il 18 dicembre e anche domenica 11 quando non sono previsti incontri ma lo Junior Eurovision Song Contest dalle 15.50.

Sospeso per tutte e quattro le settimane di durata dei Mondiali Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini che, anche per la concomitanza con la pausa natalizia (la domenica successiva ai Mondiali sarà il 25 dicembre) tornerà nel 2023.