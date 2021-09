Tu si que vales, Maria Teresa racconta la storia della figlia Monica Ravizza uccisa dal compagno e poi bruciata

Tu Si Que Vales ci ha abituati a vivere momenti molto divertenti e altri molto toccanti, ieri sera la commozione è stata difficile da trattenere ascoltando le parole di Maria Teresa, la madre di Monica Ravizza morta ammazzata dal suo compagno che prima la accoltellò e poi le diede fuoco.

Monica Ravizza: il racconto e il dolore di Maria Teresa D'Abdon

Era il 19 settembre del 2003, Monica aveva 29 anni e il suo carnefice fu l'uomo di cui portava in grembo il figlio: Diego Armanco Mancuso. Lui prima l'ha accoltellata, con un coltello da cucina, e poi le ha dato fuoco

Da quel giorno ovviamente la vita di chi conosceva Monica e le voleva bene è completamente cambiata e la madre, come ha lei stesso raccontato, ha vissuto un dolore così forte che l'ha portata a voler aiutare gli altri: "Solo chi ha provato tanto dolore può aiutare gli altri".

Da qui la lotta in difesa delle donne, una lotta per tutte ma in particolare per la sua Monica. Sono già otto anni che Maria Teresa ha creato l'"Associazione Difesa Donne: Noi ci siamo", insieme a lei un'altra famiglia che ha vissuto il medesimo dramma.

"Ho scelto questa trasmissione perché è molto seguita dai giovani. Io volevo stringere la mano ad una donna che sentito il mio stesso dolore, cioè la madre dell'assassino, ma lei ha giustificato suo figlio. Mia figlia è stata uccisa da un uomo che diceva di amarla, ma non era così, lui sarebbe stato anche il padre di suo figlio. Noi siamo andati avanti con il nostro dolore, ma solo chi ha tanto dolore nella vita può aiutare gli altri e abbiamo fondato un'associazione".

La donna ha anche voluto ricordare la battaglia che ha portato avanti per ottenere giustizia per la figlia e che ha rifiutato il risarcimento.