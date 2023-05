Aperta un'inchiesta sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello

Il decesso è avvenuto a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro in cui si trovava da qualche giorno e di cui erano originari i suoi genitori. Qui Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello, è morta lunedì 8 maggio all'età di 37 anni. Adesso la procura della Repubblica di Lamezia Terme apre un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Monica Sirianni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Insegnante di professione, nel 2011, quando aveva 25 anni, aveva partecipato al reality show di Canale 5, acquisendo una momentanea popolarità. Stando a quanto diffuso nei giorni scorsi, il volto tv ha avvertito un malore mentre si trovava in un bar insieme ad un gruppo di amici. Portata in ospedale, è morta poco dopo il ricovero. Su disposizione della procura di Lamezia, sul corpo è stata effettuata l'autopsia.