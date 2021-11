La Rai festeggia Monica Vitti con un documentario in prima serata

Il 3 novembre la grandiosa Monica Vitti ha compiuto 90 anni e per festeggiarla come merita, la Rai le dedica una speciale programmazione.

"Vitti d’arte, Vitti d’amore" è il documentario di Fabrizio Corallo, presentato da Rai Documentari, che andrà in onda venerdì 5 novembre alle 21.20 su Rai3, grazie al quale, attraverso le stesse parole dell’attrice, testimonianze di amici scrittori e protagonisti del cinema italiano, si ripercorrerà la sua vita artistica e personale. Questa prima serata è solo il culmine di una serie di eventi Rai scelti come messaggio di auguri, iniziati sin dal mattino del 3 novembre e scanditi nelle varie trasmissioni delle reti generaliste, da Rai1 con Uno Mattina a Rai2 con I Fatti Vostri passando per le varie edizioni dei telegiornali nazionali.

Monica Vitti oggi

Da tempo Monica Vitti è lontana dalle scene a causa della malattia che da anni la affligge: l'Alzheimer. Delle condizioni di salute della grande attrice parlò un anno fa il marito Roberto Russo. "Ci conosciamo da 47 anni, nel 2000 ci siamo sposati in Campidoglio e prima della malattia, le ultime uscite sono state alla prima di Notre Dame de Paris e per il compleanno di Sordi" ha raccontato, smentendo anche le indiscrezioni che parlavano di Monica chiusa in un istituto per trattare la malattia. "Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà".