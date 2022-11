Caso Montesano: spunta una nuova foto con Milly Carlucci (cancellata dal profilo)

Lo scandalo scoppiato a Ballando con le Stelle sta continuando a far parlare. La Rai ha anche aperto un'istruttoria per cercare di capire perché il filmato sia stato messa in onda visto che è stato registrato e montato prima della diretta del sabato sera, fatto che denuncerebbe una clamorosa svista. I social non dimenticano e infatti è spuntata una foto, che adesso non è più visibile, che fino a poco prima dell'eliminazione di Montesano era presente sul profilo di Milly Carlucci.

In questa foto di rito, prima di ogni puntata la conduttrice sul suo profilo Instagram condivide scatti con i ballerini professionisti e con le stelle, si vedevano Milly insieme a Tripoli e Montesano che sotto la giacca indossava la maglietta della Decima Mas. Quindi Montesano non aveva usato quella maglia solo nelle prove settimana scorsa, ma l'aveva già indossata molto prima, ben due settimane prima. Di conseguenza per giorni nessuno si era reso conto di cosa stesse indossando Enrico, solo la denuncia di Selvaggia Lucarelli ha svelato il significato di quell'indumento.

Montesano, che è stato squalificato, ha chiesto un incontro con il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, "affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa". "Voglio, altresì, dimostrare - ha scritto Montesano su Instagram - come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell'ANPI, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima".