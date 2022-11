Ballando, Montesano rischia grosso: "Una vergogna, vengano presi provvedimenti"

Le foto di Enrico Montesano che indossa una maglia fascista durante le prove di Ballando con le stelle stanno provocando forte indignazione sui social e non solo. Dopo le parole di condanna da parte di Selvaggia Lucarelli - la prima a segnalare la vicenda su Twitter - adesso arriva il duro commento dell'Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia): "Montesano arringava i no vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a Ballando con le stelle con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica".

Per il momento nessuno della produzione né la conduttrice Milly Carlucci si sono espressi in merito, ma l'Anpi chiede che vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attore: "Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi".

La risposta di Montesano

Enrico Montesano rompe il silenzio sui social e replica con una foto in cui tiene in mano la tessera del Partito Socialista Italiano: "Buona domenica amici - ha scritto l'attore - le strumentalizzazioni lasciamole ad altri".