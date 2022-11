"Gli autori di Ballando colpevoli tanto quanto Montesano". E la Rai avvia un'istruttoria interna

Sul caso di Enrico Montesano, squalificato da Ballando con le stelle per aver indossato una maglietta con simboli fascisti, si esprime l'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi con una istanza al CdA Rai, Commissione di Vigilanza Rai e Agcom in cui chiama in causa gli stessi responsabili della trasmissione televisiva e chiede di indagare per omesso controllo.

Com'è noto, il concorrente ha indossato la discussa T-shirt durante le prove del programma. Le immagini, pertanto, erano registrate e, spiega l'associazione, se fossero state esaminate per tempo, si sarebbe potuto evitare di trasmetterle in prima serata. "Se Montesano ha sbagliato, allora ha sbagliato anche chi ha autorizzato la messa in onda della clip dove l'attore indossava la maglietta incriminata - si argomenta - Le immagini trasmesse sabato sera, infatti, erano registrate, e autori e responsabili del programma hanno avuto tutto il tempo per rendersi conto dell'accaduto e correre ai ripari. Ma ciò, come si è visto, non è stato fatto, consentendo la trasmissione di immagini che hanno urtato la sensibilità di molti. Per tale motivo - prosegue l'Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi - riteniamo che autori e responsabili del programma siano colpevoli tanto quanto Enrico Montesano, e debbano essere sanzionati come avvenuto per l'attore".

E ancora: "In tal senso presentiamo una istanza al CdA Rai, alla Commissione di Vigilanza e all'Autorità per le comunicazioni, affinché accertino le responsabilità per omissione di atti dovuti di controllo e intervengano sul caso disponendo provvedimenti verso chi ha autorizzato la messa in onda della clip incriminata" conclude la nota.

La Rai avvia un'istruttoria interna per capire cosa sia successo

Intanto la Rai ha avviato un'istruttoria interna per accertare i diversi passaggi della vicenda. In particolare, si indaga per ricostruire come si sia arrivati alla messa in onda del filmato, registrato e montato prima della diretta del sabato sera.

La questione è stata sollevata anche dallo stesso Enrico Montesano che, annunciando di aver dato mandato al suo legale, Giorgio Assumma, a tutela della sua identità e onorabilità, ha sottolineato che la maglietta era stata visionata a più riprese dai "rappresentanti della Rai" senza che nessuno muovesse obiezioni sulla "regolarità e liceità delle immagini". Intanto l'attore ha chiesto formalmente un incontro al presidente dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani che domenica era scesa in campo, chiedendo "seri provvedimenti".