Montesano risponde alla polemica sulla maglia fascista (poi cancella il post)

Bufera su Enrico Montesano per le foto - pubblicate su Twitter da Selvaggia Lucarelli - in cui indossa una maglia della X Mas, formazione militare di stampo fascista, durante le prove a Ballando con le stelle. Indignazione e parole di condanna stanno inondando i social, mentre l'Anpi chiede alla Rai di prendere provvedimenti.

Nessun commento, almeno per adesso, da parte della conduttrice Milly Carlucci né della produzione del programma di Rai 1, mentre il diretto interessato ha replicato con una foto. Montesano ha pubblicato uno scatto in cui, sorridente, tiene in mano la tessera del Partito Socialista Italiano e alle sue spalle c'è un calendario di Che Guevara: "Buona domenica amici - ha scritto l'attore - Le strumentalizzazioni lasciamole ad altri". Il post è stato poi rimosso dalla paginaa Facebook di Montesano, ma su Twitter il profilo Cinguetterai lo aveva già condiviso ed è ancora visibile.

Mistero su come adesso si comporteranno Milly Carlucci e tutta la squadra. Sarà sicuramente difficile, se non impossibile, far finta di non sentire tanto rumore e un chiarimento ufficiale da parte di Enrico Montesano è atteso e ormai anche doveroso.