Morgan a Ballando con le stelle: il cantautore sarebbe il primo concorrente ufficiale

Morgan potrebbe essere il primo dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. La notizia non è ancora certa, l'estate potrebbe portare cambiamenti, ma la produzione è al lavoro per la nuova stagione del programma di Milly Carlucci. Morgan aveva già partecipato al programma come "ballerino per una notte" nel 2017.

Morgan a Ballando con le stelle

Secondo quanto riportato da TPI, il cantautore e la produzione del programma si sarebbero incontrati e avrebbero raggiunto un accordo. Marco Castoldi aveva partecipato nel 2017 e ciò aveva fatto molto discutere: Morgan usciva da, soli 10 giorni, dal programma Amici di Maria De Filippi. Il cantautore dopo l’ennesima discussione aveva abbandonato il programma e Milly Carlucci era stata accusata di aver invitato Morgan solo per assestare un “colpo basso” a Maria.

Sempre secondo quanto anticipato da TPI la nuova edizione partirebbe a ottobre 2021.