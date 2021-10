Morgan a Ballando: il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli e il messaggio di Celentano

Morgan è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle che più hanno sorpreso pubblico e giurati. Marco Castoldi ha dimostrato in questa prima fase di aver preso molto seriamente il suo impegno con la maestra Alessandra Tripoli. Loro esibizione con un charleston durante la prima puntata è stata molto elogiata dalla giuria, compresa Selvaggia Lucarelli.

Morgan a Ballando, il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

In passato la giornalista e il musicista hanno avuto una flirt, diversi anni fa ormai, e al primo incontro in studio i due non si sono risparmiati frecciate. "Ecco che arriva la cattiveria", ha detto Morgan quando è toccato a Lucarelli dare il suo voto. "Io cattiva? Sto ancora aspettando che mi richiami da dieci anni!", ha replicato lei. Lucarelli ha poi aggiunto, rivolta ai colleghi giurati: "Non sapete cosa rischiate ad innaffiare l'ego di quest'uomo, la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci". Frecciate, ma anche aperture da parte della Lucarelli. "Io credo che Ballando per te possa essere una specie di green pass per il ritorno del mondo dello spettacolo, perché tu hai combinato un sacco di casini in giro. Secondo me puoi farti perdonare tutto con Ballando perché intanto hai l'atteggiamento giusto, poi balli bene ed è una sorpresa, perché non ce lo aspettavamo".

Morgan e i messaggi di complimenti di Adriano Celentano

Al termine della puntata, Morgan ha condiviso su Instagram gli screenshot di una conversazione su WhatsApp nella quale ha raccontato di aver ricevuto un messaggio pieno di complimenti da parte di Adriano Celentano. "Queste sì che sono soddisfazioni!", scrive Morgan, che non riesce a nascondere la felicità.

Nei messaggi, Morgan ha raccontato anche un episodio con Celentano avvenuto qualche anno fa, parlando del suo legame fortissimo con la moglie Claudia Mori. "Io ero in scena con lui, la sala era spenta, ma si vedevano due occhi vedi nel buio di lei che, tra l'altro, era anche lontana. Su 500 persone che c'erano si vedevano solo quei due occhi. Mi sono avvicinati al suo orecchio e gli ho detto: 'Ma si vedono solo gli occhi di tua moglie'. Lui ha riso e ha detto: ‘Eh, lo so bene'".