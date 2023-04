Morgan contro i giornalisti e il suo autore critica Nek (ma poi cancella tutto): cosa è successo

Morgan anche ieri sera, martedì 11 aprile, ha portato in seconda serata, su Rai 2, il suo StraMorgan in collaborazione con Pino Strabioli (il nome dello show è la fusione dei loro nomi). Il programma musicale è un appuntamento in cui vengono raccontati alcuni grandi della musica con ospiti e un'orchestra di giovani elementi. In totale saranno quattro le puntate di StraMorgan: la prima ha registrato un benvenuto tiepido, 3,4 punti di share, la seconda ha coinvolto 365mila persone per il 6,6% di share. Sicuramente un miglioramento, ma a vanificare il risultato, e la conseguente felicità, sia di Morgan sia del suo autore, Roberto Mandredi, ci ha pensato l'inizio in ritardo dello show.

Manfredi su Facebook (il post sembrerebbe essere stato cancellato) ha scritto un commento su Nek e al suo Dalla strada al palco, programma in prima serata che ha preceduto StraMorgan, senza però dimenticare i giornalisti e i critici televisivi: "I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. Stramorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato Ora Dipollina e qualche pennivendolo di Libero scriveranno che il programma ha avuto bassi ascolti. Questi pensano che il servizio pubblico siano "i su le mani" di J-Ax che ormai ricorda "nella splendida cornice" di Daniele Piombi da tanto è moderno o i cantanti mascherati. E così di Umberto Bindi se ne parla dopo la mezzanotte".

Alle lamentele dell'autore si sono aggiunte quelle di Morgan che su Instagram ha attaccato i giornalisti chiamandoli "detrattori della carta stampata" che ragionano "solo a numeri". "Carissimi detrattori della carta stampata - si legge sul profilo social dell'artista - voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino. Purtroppo dovrete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato. Che bella sm**data. Più della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni, In una sola giornata 6.6 di share, a me dei numeri non me le frega un ca**o siete voi quelli che ragionate solo a numeri, prendetevi questo bel numeretto e fate un po' ciò che volete, io me ne vado a letto".