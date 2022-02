Belve, Morgan imbarazzato per la domanda su esperienze omosessuali: "Non posso dirlo"

Brava Francesca Fagnani, ancora più brava ieri sera a tenere testa a un personaggio come Morgan. Ospite a Belve, su Rai2, il musicista ha risposto senza filtri alle domande incalzanti della padrona di casa. Ma non a tutte. "Di lei si innamorano più gli uomini o le donne?" ha chiesto la conduttrice, provocando l'imbarazzo di Morgan. L'ex leader dei Bluvertigo ha provato a rispondere a modo suo, sviando l'argomento: "Direi gli esseri umani".

"Ha mai avuto esperienze omosessuali? E' mai stato con un uomo?" ha chiesto allora direttamente la Fagnani. Ed è tilt. "Se sono mai stato con un uomo? In che senso? Cosa vuol dire esperienze omosessuali?" ha replicato il musicista, che ha poi provato a spiegarsi meglio (senza riuscirci): "Ci sto con gli uomini, ci vado a cena, ho dei rapporti artistici. Non ho mai avuto esperienze omosessuali. Cioè, non posso dirlo. No. Mi hanno insegnato a negare, negare sempre. L'uomo e la donna sono esseri umani, a me interessa l'intelletto. In questa parola c'è anche 'letto'. Capito? Tutto torna. Non dico altro, non mi mettete altre parole in bocca". Chi tace acconsente? Se lo è chiesto Francesca Fagnani, così come il pubblico, provando a trarre dalle confuse parole di Morgan la risposta più verosimile.

La storia travagliata con Asia Argento

Tornando alle donne, Morgan - che si è definito un uomo in grado di far provare "grandi esperienze intellettuali e sensoriali" - ha rivelato di essere sempre stato lasciato dalle sue compagne, che ha amato profondamente. L'amore più sofferto è stato quello con Asia Argento, madre della sua prima figlia Anna Lou: "Ero arrivato a pesare 45 kg perché mi aveva lasciato, non per la droga. Asia si ricorda male forse, perché ha avuto tante storie con persone diverse e allora si confonde. Io no. Le persone come lei non si innamorano, sono sempre dentro se stesse. Asia non ama. Uccide". La droga è stato l'altro argomento scottante dell'intervista. Morgan si è definito "totalmente libero", non dipendente, anche qui eludendo le domande dirette di Francesca Fagnani.