Ballando con le stelle, fuori onda l’incontro tra Morgan e la ex compagna: il video con Milly Carlucci

Nella puntata di Ballando con le stelle in onda ieri, sabato 11 dicembre, Morgan ha riabbracciato la figlia Lara, nata 8 anni fa dalla relazione con la ex Jessica Mazzoli. Padre e figlia non si vedevano da due anni, motivo che ha suscitato una grande emozione quando il concorrente si è ritrovato proprio la piccola come partner di un ballo molto intenso. Dopo la fine della loro relazione i rapporti tra Morgan e la ex compagna non sono stati facili, ma le immagini di quanto accaduto ieri fuori onda lasciano pensare che adesso la situazione sia tutt’altra.

Morgan incontra la ex dietro le quinte di Ballando

Sui social Morgan ha postato il filmato di quanto accaduto dopo l’esibizione in diretta su Rai1 con la figlia. Insieme ad Alessandra Tripoli, sua partner nel programma, il concorrente si è diretto con la piccola Lara dalla sua ex compagna: “Dov’è la mamma?”, ha chiesto alla bambina, e con lei e Milly Carlucci è andato incontro a Jessica che ha salutato tutti con tanto affetto. Un’atmosfera distesa quella che traspare dal video, segno che tra loro i rapporti siano finalmente sereni.