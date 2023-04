Morgan torna a X-Factor: così cambierà la giuria del talent

X-Factor è stato riconfermato per una nuova stagione. La notizia non era così scontata visto il calo di ascolti delle ultime edizioni, ma l'estremo salvataggio dell'anno scorso - con tanto di ritorno di Fedez - ha dato i suoi frutti e il talent di Sky tornerà in prima serata su SkyUno. Secondo quanto riporta il Messaggero la grande novità interesserà la giuria: sarebbe in programma il rientro di Morgan.

Sempre secondo le indiscrezioni al tavolo con l'eclettico artista siederanno Dargen D'Amico e Ambra Angiolini, già presenti nella scorsa edizione, e alla conduzione troveremo di nuovo Francesca Michielin. Per Morgan, se la notizia dovesse essere confermata, si tratterebbe dell'ottava partecipazione al talent show: il 2014, quando vinse Lorenzo Fragola, è stato l'ultimo anno in cui fu tra i giurati.

Morgan nella giuria di X-Factor, a chi prenderà il posto?

Nel 2022 la giuria di X-Factor era composta da Fedez, Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. Sul marito di Chiara Ferragni tutto tace, non è quindi chiaro se rimarrà o meno anche quest'anno (anche se lui, dopo la vittoria dei Santi Francesi, aveva dichiarato la sua disponibilità, ndr), Dargen e Ambra sembrerebbero confermati e quindi Morgan prenderebbe il posto di Rkomi. Il (possibile) rientro di Marco Castoldi non stupisce: nel 2022 è stato per ben due volte ospite e il pubblico lo accolse con fragorosi applausi. Potrebbe essere un ritorno alle origini, soprattutto se rimanesse Fedez, molto fruttuoso per il talent di Sky.