Morgan eliminato, l'accusa durissima a Lucarelli e Mariotto: "Rubate lo stipendio ai professionisti"

La finale di Ballando con le Stelle non poteva non finire senza discussioni, soprattutto se tra i giurati c'è Selvaggia Lucarelli e tra i concorrenti Morgan. E così è stato. Il cantante ha aspettato all'ultimo, era da settimane che voleva commentare il comportamento di Lucarelli e Mariotto. Dopo aver appreso di essere arrivato terzo ha dato libero sfogo alle sue opinioni.

Morgan e l'accusa a Selvaggia e Guillermo

"Ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio e all'università, e due giudici come voi sarebbero stati licenziati perché non sapete giudicare. Spero che il prossimo anno non ci sarete più, rubate lo stipendio a chi ne sa. È stato un bellissimo percorso e non vedevo l'ora di ammutolire la Lucarelli" ha urlato al microfono Morgan riferendosi anche a Mariotto.

Milly Carlucci ha cercato di sviare la polemica: "La verve polemica di questo momento dice una cosa, di come una persona così estranea al nostro mondo riesca ad affezionarsi e a sentirlo proprio". Il tentativo della conduttrice però non è servito a placare gli animi, Selvaggia ha infatti esclamato: "Milly magari una cosa bella nei nostri confronti potresti dirla!" e dopo pcoco "Non posso dire nulla? Io devo stare zitta?!".

Ultima stoccata di Morgan: "Se fosse stato per loro non sarei riuscito a dare le opere d'arte che abbiamo fatto". Il cantante mentre lasciava il palco ha fatto il gesto del pollice rivolto verso il basso, mentre Selvaggia Lucarelli faceva

Anche Laura Chimenti, ospite della finalissima, ha sottolineato che avrebbe preferito la coppia formata da Morgan e Alessandra Tripoli a quella di Arisa e Vito Coppola: "È stato uno spettacolo, aveva un altro ritmo. Io avrei scelto Morgan". La somma dei voti ha però premiato la cantante di Genova.