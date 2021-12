Domenica In o il Morgan show? L'accusa: "Mariotto si è fatto di funghi"

Domenica In si è aperta parlando dello straordinario successo di Ballando con le Stelle, erano presenti Arisa, Vito Coppola, Samuel Peron con Sabria Salerno, ovviamente Morgan e Guillermo Mariotto, ma si è sentita la mancanza di Selvaggia Lucarelli. Era impossibile non parlare della polemica nata ieri durante la finale in cui Morgan ha accusato Mariotto e Lucarelli di non essere dei giudici obiettivi e che meriterebbero il licenziamento.

Domenica In la lite tra Morgan e Mariotto continua

Marco avendo di fronte Guillermo Mariotto ha colto l'occasione per continuare la sua lista di cose da dire:

“Lui tira su la paletta a caso e via. Si vede che si è fatto dei funghi particolari. Sono in disaccordo con il fatto di osteggiare lo spettacolo. Mariotto e Lucarelli hanno un atteggiamento aprioristico, loro si basano su antipatie personali o vicende extra, fosse per loro la grande arte non esisterebbe".

Dalla parte dell'ormai ex ballerino Elisa Isoardi: "Lui è un grande artista, ha veicolato messaggi importantissimi, ma la giuria va rispettata per il ruolo che ha”. Anche Rossella Erra ha ribadito la sua posizione: "C’è un pregiudizio da parte di Mariotto e Selvaggia".

Nonostante i tentativi di smorzre la situazione Morgan come una trivella ha continuato: "Il problema non è il voto né la classifica, è l’essere ostili a una forma di spettacolo. Creare ostilità a qualcosa che va in scena è anticulturale. Mariotto e la Lucarelli sono anticulturali”.