Morgan ancora contro Lucarelli e Mariotto: "Non hanno alcuna competenza"

La finale di Ballando con le Stelle è stata scoppiettante e non solo per la proclamazione della vincitrice, Arisa, anche per merito - o colpa - dei malumori che da 10 settimane Morgan si portava dentro. Al momento della sua eliminazione. è arrivato terzo, il cantautore ha voluto dire alcune cose a Selvaggia Lucarelli e a Guillermo Mariotto. Accuse importanti: "Spero che il prossimo anno non ci sarete più, rubate lo stipendio a chi ne sa".

Milly Carlucci ha provato a sviare la polemica: "La verve polemica di questo momento dice una cosa, di come una persona così estranea al nostro mondo riesca ad affezionarsi e a sentirlo proprio". Il suo tentativo non è servito a placare gli animi, Selvaggia ha infatti esclamato: "Milly magari una cosa bella nei nostri confronti potresti dirla!" e dopo poco "Non posso dire nulla? Io devo stare zitta?!".

Lo scontro social tra Morgan e Selvaggia

La discussione è continuata sui social dove Morgan e Lucarelli hanno condiviso le loro opinioni in merito alla polemica. Unico a non aver commentato l'accaduto è stato Mariotto.

Morgan sul suo profilo Instagram ha condiviso una lunga riflessione in cui spiega il perché ha detto ciò che ha detto in diretta: "Personaggi discutibili come Lucarelli e Mariotto a mio parere occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo sia in termini di retribuzione che di visibilità e ‘potere' – ovviamente in relazione all'ambito dello spettacolo televisivo".

Il messaggio continua: "Dalla pedana dei giudici senza la minima competenza - senza avere fatto un concorso - abusa di quella posizione senza un minimo di serietà sabotando gratuitamente il lavoro di molti. Fosse per questi io sarei dovuto uscire dal programma. Ecco perché li ho contestati e ho criticato il loro atteggiamento. Siccome pago i canone esigo la competenza. Facciano poco i prepotenti dimostrino che valgono perché fuori c'è un sacco di gente molto in gamba che meriterebbe di stare su quelle sedie al loro posto.

Selvaggia Lucarelli si è invece limitata ad una frase, condivisa su Twitter e Instagram: "Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione". Lucarelli però, utilizzando il tweet di un utente, ha lanciato una stoccata a Morgan taggando Roberta Bruzzone. Nel tweet si legge: "La finale di Ballando con le Stelle ci ha insegnato che, per stanare personalità deviate da narcisismo patologico, bisogna rimanere silenti davanti alle loro provocazioni, per salutarli con uno sbrigativo Ciao, mentre svaniscono per autocombustione. It's @stanzaselvaggia's rule".