Ballando con le stelle, Morgan provoca Selvaggia Lucarelli: "Anche i cattivi diventano buoni"

Morgan per la finale di Ballando con le Stelle ha deciso di cantare e ballare, un'esibizione perfetta che ha convinto tutti i giudici o quasi: l'unica che non ha voluto esprimere alcun commento è stata come sempre Selvaggia Lucarelli. Prima di parlare della polemica però è giusto raccontare come Morgan si sia aperto e abbia confidato di essere rinato grazie al programma, cosa che aveva già accennato in un'intervista di Today:

Mi è capitata una cosa strana. Mi sono visto rinascere. Tutto questo ha fatto sì che io potessi lentamente tornare a respirare a pieni polmoni. Avevo smesso. Tutto questo è diventato una rifioritura, non mi riconosco allo specchio, ma quando mi guardo so che esiste il futuro. Non esisteva il futuro per me, era soltanto un rimpianto. Ora non ho molti rimpianti e dico: Io amo la vita, anche se è complicata.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Morgan e Alessandra Tripoli hanno ballato, sulle note di Altrove, un tango molto complesso, il pubblico si è alzato in una standing ovation e la difficoltà è stata sottolineata anche da Carolyn Smith. Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto però non hanno particolarmente apprezzato e al momento dei voti hanno dato due "8", gli altri "10". Questo ovviamente ha fatto arrabbiare Morgan, che già prima del verdetto aveva tirato una frecciatina a Selvaggia perché aveva deciso di non dire nulla riguardo all'esibizione nonostante fosse stata Milly Carlucci a chiederlo: "Selvaggia Lucarelli vuoi commentare, dato che siamo vicini a Natale?". Silenzio stampae così Morgan ha lanciato la prima stoccata: "È Natale per tutti, tranne che per Selvaggia Lucarelli" e poi dopo la votazione sorpreso dall'8 il cantante ha esclamato: "Anche i cattivi sono buoni a Natale".

Della medesima opinione anche Rossella Erra, voce del popolo che ha accusato i due giudici di non essere parziali: "Questi 8 erano 10, onestà intellettuale, dovete dare il merito a chi balla".