È morto Morgan Stevens il David Reardon di Saranno Famosi

È morto a 70 anni l'attore Morgan Stevens, interprete di Melrose Place e Saranno Famosi. L'uomo è stato trovato morto mercoledì 26 gennaio nella sua abitazione, la triste notizia è stata data dal sito Tmz il quale specifica che al momento le cause del decesso sono ignote.

Com'è morto Morgan Stevens

Stevens è stato trovato nella sua cucina, ad avvertire le autorità alcuni amici dell'uomo che si erano preoccupati e avevano chiesto che qualcuno potesse controllare le condizioni di salute dell'uomo. Secondo Tmz il sospetto che gli fosse successo qualcosa era nato dall'assenza dell'uomo, che non aveva nè visto sè sentito gli amici da qualche giorno. Come accennato le cause non sono note, ma è probabile che il decesso sia stato provocato da cause naturali.

Morgan Stevens chi era

Morgan Stevens era nato il 16 ottobre 1951 a Knoxville, Tennessee, negli Stati Uniti. Dopo la laurea si trasferì a Hollywood per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Diventa noto al grande pubblico interpretando il ruolo dell'insegnante David Reardon, per due stagioni, in Saranno Famosi e poi recitando in Melrose Place, uscita negli anni '90.

È stato poi ospite di molte serie tv famose come La Signora in giallo, One Day at a Time e anche di Love boat. Il suo ultimo lavoro per la tv è stato nel 1999 quando prese parte ad un episodio di Walker, Texas Ranger. Negli anni '90 fu arrestato per guida in stato di ebbrezza a Los Angeles. Successivamente raccontò di essere stato picchiato dalla polizia e di aver riportato la rottura del naso, una mascella fratturata e la frattura Durante la custodia, ha affermato di essere stato duramente picchiato dalla polizia, riportando un naso rotto e una mandibola fratturata.