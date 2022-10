“Morgane – Detective geniale 3” ci sarà? Le indiscrezioni

In Italia è da pochi giorni terminata la seconda stagione, ma è già tempo della fatidica domanda: “Morgane - Detective geniale 3” ci sarà? La risposta è scontata, al punto che sono già in corso le riprese del terzo capitolo. Di seguito, ulteriori notizie sulla terza stagione della serie interpretata da Audrey Fleurot.

Morgane - Detective geniale: la terza stagione

Martedì 25 ottobre Rai 1 ha trasmesso la quarta ed ultima puntata della serie franco-belga “Morgane - Detective geniale 2”. Nell’ultimo episodio abbiamo visto la protagonista venire a capo di una vicenda che la accompagnava da tempo: Romain, padre di sua figlia, non è morto - come si credeva - in un incidente, ma sta bene e si è rifatto una vita. Nel corso degli ultimi episodi grandi sono stati anche i colpi di scena sentimentali, con Morgane che si è scoperta innamorata di Karadec, con tanto di bacio finale tra i due.

Giunti alla conclusione della seconda stagione, la domanda di rito in questi casi è d’obbligo: “Morgane – Detective geniale 3” ci sarà? Ebbene, la risposta è affermativa: una terza annata non solo è confermata, ma le riprese sono addirittura già cominciate. Facciamo un po’ d’ordine: la seconda stagione è andata in onda in Francia lo scorso maggio e contano di trasmettere la terza serie in un analogo periodo del 2023. In Italia la situazione è un po’ diversa: la seconda annata è giunta da noi dopo qualche mese. Ma mentre in Francia e in Belgio (paesi di produzione di “Morgane”) è andata benissimo, da noi gli ascolti sono stati più tiepidi.

Appurato che la terza serie ci sarà (molto probabilmente composta nuovamente da otto episodi trasmessi nel corso di quattro serate), è facile prevedere che verrà trasmessa in patria, ancora una volta, in un periodo che va da aprile e giugno 2023. In Italia potrebbe dunque arrivare tra il settembre e l'ottobre dello stesso anno, salvo diverse decisioni della Rai.