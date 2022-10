Morgane - Detective Geniale 2, le anticipazioni di questa sera

Oggi, 11 ottobre 2022, ci aspetta il secondo appuntamento con la nuova stagione di “Morgane - Detective geniale”: in onda su Rai 1, due nuovi episodi che vedono la protagonista alle prese con due casi: un’anziana signora trovata senza vita e un adolescente misteriosamente carbonizzato. Spazio anche per le vicende private, tra una nuova abitazione da trovare e un noioso stage. Leggiamo le trame degli episodi di questa sera.

Morgane - Detective geniale 2, anticipazioni dell’11 ottobre 2022

Nel primo episodio in onda stasera su Rai 1, vediamo Morgane finalmente reintegrata in polizia. Per entrare in pieno regime e gettarsi sulle amate indagini deve frequentare uno tirocinio all’ordine del maggiore Lenormand. Lo stage prosegue lentamente e Morgane non sembra divertirsi molto, fino a quando intercetta la denuncia di una signora anziana, che poche ore dopo viene misteriosamente uccisa. Tra un’ora e l’altra di tirocinio, la “detective per caso” agisce d’istinto e si mette ad indagare su questa misteriosa morte.

Nell’episodio successivo – secondo della serata e quarto stagionale – Morgane si confronta con un caso particolarmente drammatico: Valentin Bélliard è un 17enne che ha perso la vita. Ciò che resta di lui viene trovato, carbonizzato, nella stalla della sua famiglia. Le indagini ufficiali sentenziano che si tratta di un nefasto incidente. La protagonista è però poco convinta e indaga sulla vita del ragazzo, che conduceva un’esistenza ricca di segreti: in questa brutta faccenda ci sono di mezzo una fidanzata, un appartamento e un lavoro misterioso. Al contempo Morgane continua a cercare una casa dove andare a vivere con i figli con e Ludo.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 2

La seconda puntata stagionale di Morgane - Detective geniale va in onda in prima tv italiana su Rai1 l’11 ottobre a partire dalle 21.25. La serie è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.