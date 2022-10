Morgane-Detective geniale 2, le anticipazioni di stasera

“Morgane - Detective geniale” giunge oggi, 18 ottobre, alla terza puntata (di quattro) della seconda stagione. In onda su Rai 1, la serie franco-belga interpretata da Audrey Fleurot vede per la sua protagonista tormenti sentimentali: lasciata da Ludo, si risveglierà nel letto di Karadec. Le morti di una giudice prima e di un fattorino del fast food dopo la tengono indaffarata con dei casi piuttosto complicati.

Morgane - Detective geniale 2, anticipazioni del 18 ottobre 2022

Nell’episodio dal titolo “Sentenza finale”, primo della serata e quinto stagionale, viene trovata assassinata una eminente personalità: la giudice Carole Massard che, in procinto di pronunciare il verdetto in un processo d’assise, giace senza vita nel suo ufficio. Chi è il responsabile di tale omicidio? Gli inquirenti indagano, ma Morgane appare molto meno propensa del solito a contribuire alla causa. La rottura con Ludo l’ha portata ad uno stato depressivo e, in più, è costretta a lavorare a stretto contatto con Roxane, nuova fidanzata di Adam Karadec, per i suoi gusti insopportabile. Riuscirà la protagonista a risolvere, nonostante tutto, lo spinoso caso?

Nel successivo episodio, che ha come titolo “S come Italia”, Morgane si risveglia accanto a Karadec. I due hanno fatto sesso, ma tra la nostra eroina e il comandante di brigata più che una folle passione emerge un certo imbarazzo. Il tempo per analizzare l’accaduto si rivela scarso perché arriva poco dopo una chiamata lavorativa che li costringe a correre sulla scena di un crimine. Qualcuno ha ucciso un pilota di linea, ma gli indizi per smascherare l’assassino sono molto scarsi. Poco dopo si scopre però che l’uomo è in realtà un fattorino di un fast food. Nel suo appartamento vengono ritrovate svariate mazzette nascoste. I suoi crimini sono poco chiari: era un truffatore o un megalomane? Morgane e Karadec dovranno dunque risolvere contemporaneamente faccende lavorative e affari di cuore.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 2

La terza puntata di Morgane - Detective geniale 2 va in onda in prima tv italiana su Rai 1 il 18 ottobre alle 21.25. La serie è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.