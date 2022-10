Morgane - Detective geniale 2, su Rai 1: anticipazioni di questa sera

Al via oggi, 4 ottobre, la seconda stagione di “Morgane – Detective geniale”: in onda su Rai 1, quattro nuovi appuntamenti (ciascuno composto da due episodi) con la serie televisiva franco-belga, successo straordinario in patria, abile nel mescolare il poliziesco e la commedia. Morgane Alvaro alle prese con una condizione economica migliorata e con tanti nuovi casi da risolvere. Leggiamo le trame dei primi due episodi, in onda questa sera.

Morgane - Detective geniale 2, anticipazioni del 4 ottobre

Nel primo episodio di "Morgane - Detective geniale 2", dal titolo “2300 calorie”, le cose sembrano andare benone per la protagonista: fa coppia con Ludo e rispetto al passato si ritrova a dividere con lui anche le spese casalinghe. Con i soldi in più può dare libero sfogo allo shopping e in particolar modo acquistare gli eccentrici capi di abbigliamento che tanto ama. Un giorno, però, nel centro commerciale si imbatte nel cadavere di Séverine, una donna che lavora in un negozio di scarpe. Qualcuno l'ha uccisa, ma il movente appare un vero mistero: proveranno a scoprirlo la nostra eroina e il suo gruppo, mentre il comandante Karadec è sottoposto a una indagine condotta da Roxane Ascher, ispettrice degli affari interni.

Nel secondo episodio serale, “Legami di sangue”, anche se le condizioni economiche sono migliorate, Morgane si ritrova il soffitto della sua casa rovinato e, in attesa dei lavori, si trasferisce con tutta la sua famiglia dal suo collega Gilles. I rapporti con quest'ultimo non vanno sempre benissimo e in più si presenta un nuovo caso: è stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna. Si tratta della sorella gemella di un'agente che lavora nella vicina stazione di polizia.

Dove vedere Morgane - Detective geniale 2 in tv e in streaming (4 ottobre 2022)

La prima puntata stagionale di Morgane - Detective geniale va in onda in prima tv italiana su Rai 1 il 4 ottobre a partire dalle 21.25. La serie è visibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.