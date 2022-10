Morgane - Detective geniale 2, stasera ultima puntata: le anticipazioni

La quarta puntata di ?Morgane - Detective geniale 2? chiude oggi, 25 ottobre, l?intera stagione. Nei due episodi, in onda su Rai 1 dalle 21.25, la protagonista, interpretata da Audrey Fleurot, deve fare i conti con i tormenti sentimentali: come comportarsi con Karadec adesso che prova qualcosa nei suoi confronti? Ma nuovi e complicati casi le si presentano: l?aggressione subita da Roxane fa tornare a galla misteri del passato che sembravano sepolti.

Morgane - Detective geniale 2, anticipazioni del 25 ottobre

Il primo episodio della serata ha come titolo "55 chili". Roxane e la squadra di polizia stanno progettando una festa di compleanno a sorpresa per Karadac. Morgane è molto combattuta sul da farsi: da una parte non vuole dare nell'occhio, dall'altra fatica a nascondere ciò che prova nei confronti dell'uomo. Intanto un nuovo caso le si presenta: Hélène Lecoq è una notabile scomparsa da poco, ma la sua bara è misteriosamente vuota. Insieme allo stesso Karadec si reca nel lussuoso maniero dove vive la famiglia della vittima. La risoluzione di questa faccenda porterà Morgane a distrarsi per un po' di tempo dai patimenti sentimentali.

"Insperata fortuna" è il titolo dell'episodio che chiude la serata e l'intera stagione. Roxane viene aggredita da una persona misteriosa e le sue condizioni risulteranno essere piuttosto critiche. Morgane capisce che alla base di questa vicenda potrebbero esserci le ricerche che Roxane stava facendo sulla sparizione (avvenuta 15 anni prima) di Romain Destat, ex compagno proprio di Morgane. A questo punto alla "detective per caso" non resta che indagare. Le sue ricerche saranno particolarmente complicate perché la costringeranno a ripercorrere il proprio passato: cosa si nasconde dietro alla morte del suo ex?

Dove vedere Morgane - Detective geniale 2

La quarta ed ultima puntata di Morgane - Detective geniale 2 va in onda in prima tv italiana su Rai 1 il 25 ottobre alle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.