Morgane Detective Geniale 2: quando inizia, trama, episodi, cast

La serie televisiva Morgane - Detective Geniale 2 è appena partita sul canale francese TF1. Attesa in Italia su Rai 1 per l’inizio di autunno, utilizza gli ingredienti che hanno fatto la fortuna della prima stagione: un po’ di commedia, un po’ di giallo e una protagonista davvero originale. Scopriamo qualcosa in più di questa serie televisiva franco-belga.

Quando inizia Morgane - Detective Geniale 2

La Rai non ha ancora comunicato la data d’inizio di Morgane - Detective Geniale 2. Trasmessa in Francia sul canale TF1 a partire dal 12 maggio, la seconda stagione terminerà il 22 giugno. E in Italia? La prima stagione è stata trasmessa da Rai 1 dal 14 settembre al 5 ottobre 2021. Dato il buon riscontro di pubblico è facile pronosticare una analogo periodo di messa in onda anche per la seconda stagione.

Trama

La storia è quella della trentottenne Morgane Alvaro; addetta alle pulizie, vive da sola con 3 figli avuti da 2 mariti diversi. La donna ha un quoziente di intelligenza molto alto (160) e collabora con il dipartimento di polizia di Lille, aiutando le autorità nella risoluzione dei crimini. Morgane ha però un carattere piuttosto complesso e i rapporti interpersonali con i poliziotti non sono sempre facili.

Cast e personaggi

Dopo il plauso unanime per la prima stagione, Audrey Fleurot veste ancora una volta i panni di Morgane, protagonista assoluta della serie. Classe 1977, l’attrice francese ha da poco finito di girare la mini-serie in costume (è ambientata nel 1914) Les Combattantes.

Gli altri attori di della serie sono Mehdi Nebbou, nel ruolo di Adam Karadec, Ispettore di polizia del distretto; Marie Denarnaud, nei panni di Celine, Superiore e collega di Adam; Bruno Sanches, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin e Noé Vandevoorde.

Dove vedere Morgane - Detective Geniale 2

La seconda stagione di Morgane – Detective geniale andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della seconda stagione saranno disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.