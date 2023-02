Terra Amara, è morta Emel Atici: l'attrice e la figlia vittime del terremoto in Turchia

È morta Emel Atici, attrice della soap turca Terra Amara che in Italia va in onda su Canale 5. La donna e sua figlia Püryan sono state riconosciute tra le oltre 40mila vittime del terremoto in Turchia: i corpi sono stati ritrovati sotto le macerie della loro casa, ad Adana, nel sud-est del Paese, una delle aree più devastate dal terremoto.

La notizia è stata confermata dal produttore della serie in cui Emel Atici aveva il ruolo di Sermin: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia, Püryan. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari", si legge nel comunicato postato sui social.