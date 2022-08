Lutto a un Posto al Sole, addio "Teresa": è morta l’attrice Carmen Scivittaro

A 77 anni è morta Carmen Scivittaro, attrice e volto noto della serie tv Un Posto al Sole, nella quale interpretava il ruolo di Teresa. A dare la triste notizia è stato Alberto Rossi, Michele Saviani nella soap opera, sui social.

Scivittaro ha vestito i panni di Teresa fino al 2018 dopo oltre 20 anni di affezionato lavoro. Ha lavorato nella fiction Rai dal 1998 ed ha preso parte a 4.587 puntate (dalla 420 alla 5.007). In televisione ha lavorato anche a Ma che cos’è questo amore, L’ingranaggio, La nuova squadra. Qualche ruolo anche al cinema, ma la sua più grande passione è sempre stato il teatro: La gatta Cenerentola di Roberto De Simone, Mestiere di Padre di Raffaele Viviani e Ceneri di Beckett di Lello Serao.

La lotta contro la malattia

Nel 2018 decise di abbandonare la soap dopo aver subito un grave lutto. Da qualche anno, secondo le prime informazioni, sarebbe morta a seguito di una lunga malattia, Alberto Rossi ha raccontato: "Purtroppo è successo l’inevitabile. È una notizia che non avremmo mai voluto avere. Sapevate che Carmen non era con noi da parecchio tempo, per motivi prima di salute del fratello, poi di salute suoi. Era da un po’ che non la sentivamo, perché non voleva che la contattassimo. È arrivata questa notizia. Venticinque anni insieme. Era una grande artista, una grande professionista. Niente, è così".

A salutarla anche Walter Melchionda e l'account social ufficiale di Un posto al sole che ha scritto: "Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen".