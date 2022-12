È morta Claudia Arvati, finalista di "The Voice Senior": l'annuncio di Claudio Baglioni

È morta a sessant'anni Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni, tra gli altri, e finalista della seconda edizione di The Voice Senior, dove aveva gareggiato nella squadra di Gigi D'Alessio. A darne annuncio sono proprio i due artisti sui propri profili social. "Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio", scrive Baglioni su Twitter. A lui fa eco D'Alessio: "Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia". A salutarla anche la collega Tosca Donati: "Dolore. Senza parole. Riposa in pace guerriera". Lascia un figlio.

Ciao Claudia.

La tua voce bellissima canterà sempre con noi.

Claudio#ClaudiaArvati — Claudio Baglioni (@ClaudioBaglioni) December 27, 2022

La lotta di Claudia Arvati contro la malattia

Arvati era malata da tempo e lo era già nel momento in cui decise di partecipare a The Voice. A raccontarlo sui social era lei stessa, che da tempo provava ad affrontare col consueto sorriso anche le sfide più difficili. A luglio si era immortalata in ospedale, in attesa di sottoporsi ad una operazione: "Mi chiamo Claudia e sto per operarmi", scriveva. "È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro" aveva scritto, lasciando intendere la sua lotta contro il cancro. A settembre era in sala di registrazione, con un cerotto dietro alla testa ma con la voglia di tornare alla sua amata musica.

Una carriera tra tv e musica. Da Sanremo a Fantastico

Arvati si presentò alle Blind Auditions di The Voice con Mentre tutto scorre dei Negramaro, facendo tutti i quattro coach ed entrando nel nel team D’Alessio. Una carriera la sua tra musica e teatro, quella di Claudia, vocalist e doppiatrice. Nata il 14 novembre 1960, sotto il segno dello Scorpione, a Mantova, inizia a studiare musica a 8 anni, poi il grande salto quando, da adolescente, si trasferisce a Roma e si esibisce in un gruppo di sole donne specializzate in “cover”.

Tantissimi artisti nazionali e internazionali con cui ha collaborato in qualità di vocalist. Da Donatella Rettore a Gigi D’Alessio. E ancora: Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Gianni Morandi e molti altri. È grazie a Gianni Boncompagni che esordisce in tv con "Pronto chi gioca" con Enrica Bonaccorti, continuando in seguito l’attività in programmi tv quali "Furore", "Fantastico", "Carramba", "Passo Doppio", "La Corrida" e "Amici di Maria De Filippi". Cinque partecipazioni al "Festival di Sanremo" e a quattro "Fantastico". "Ciao Claudia, ora insegna agli angeli a cantare" è l'addio di Antonella Clerici, conduttrice di The Voice.

In basso una delle interpretazioni a The Voice ed una vecchia foto a "Pronto chi gioca"